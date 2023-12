Maltempo | oggi allerta rossa su parte dell’Emilia Romagna e arancione in altre regioni

(Di sabato 2 dicembre 2023) Un avviso della Protezione civile prevede per la giornata di sabato 2 dicembre "un significativo peggioramento del tempo sullenord-orientali del Paese”. Diramata l’per rischio idrogeologico su(le pianure Reggiana e Parmense).su settori di Toscana, Liguria, Lombardia ezone. Attese piogge, venti forti e mareggiate. La neve da lunedì potrebbe arrivare anche a Milano e Torino

