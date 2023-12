Maltempo a Fiumicino | chiusi cimiteri e parchi pubblici

Leggi su ilfaroonline

– Il sindaco di, Mario Baccini, ha emesso un'ordinanza sindacale che prevede la chiusura immediata al pubblico deie deicomunali fino alla giornata di domenica 3 dicembre. Questa misura è stata adottata al fine di proteggere l'incolumità pubblica a causa delle violente raffiche di vento che si sono verificate nella zona. Dalla prima mattinata di sabato 2 dicembre, sono infatti in corso violente raffiche di vento che stanno causando la caduta di oggetti all'interno deicomunali e di alberi e rami su tutto il territorio comunale. Clicca qui per leggere l'ordinanza completa.