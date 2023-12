Maldini ha delegittimato Furlani | non può stupire il suo allontanamento CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 dicembre 2023) L’intervista dia Repubblica è stata divisiva. Non poteva essere altrimenti, l’ex dirigente rossonero aveva troppe cose da dire per tenerle solo per sé. Forse una piccola vendetta, forse la necessità di fare chiarezza. Se su Libero l’intervento diè comprensibile e per larghi tratti condivisibile, per il Corriere dello Sport le cose sono un po’ diverse. “Sul momento delicato del Milan, con la squadra in difficoltà, si abbattono le parole pesanti di Paolo. Uno che parla poco ma, quando decide di farlo, riesce sempre a spaccare. Il manicheismo di questa ricostruzione è assai singolare.dice sicuramente il vero quando afferma che le operazioni di mercato richiedevano la firma di chi aveva i poteri, non la sua. È il normale funzionamento di qualsiasi azienda“. Fin qui l’intervento di ...