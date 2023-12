Madonna | il discorso sull’AIDS al concerto | “Ho visto tanti amici morire”

(Di sabato 2 dicembre 2023) Durante la tappa del suo The Celebration Tour ad Amsterdam, il 1 dicembre 2023,ha ricordato i suoimorti di AIDS, negli anni in cui l’epidemia iniziò a fare numerose vittime. Unemozionante nel quale ha ricordato il suo miglior amico, Martin Burgoyne, che morì tra le sue braccia, e che i fan della popstar si aspettavano,che il 1 dicembre è la Giornata Mondiale contro l’AIDS e che sin dall’inizio della sua carriera lei ha sempre parlato apertamente di questa malattia, invitando i fan ad usare il preservativo.ha vissuto in prima persona l’epoca dello scoppio dell’AIDS, la morte di, hale discriminazioni e la caccia alle streghe di allora e ha sempre tenuto una posizione contraria allo stigma ...

