MacKenzie Phillips su suo padre e l’incesto | “L’ho perdonato”

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 2 dicembre 2023)ha parlato nuovamente di suo, il cantante Johne del rapporto incestuoso che ebbe con lui, durato 10 anni. L’attrice si è confrontata con sua sorella Chynna sul canale Youtube di quest’ultima spiegando perché ha deciso di perdonare suoJohn, frontman dei The Mamas & The Papas, morto nel 2001. Su Youtube Chynnaha introdotto il confronto con sua sorella spiegando che John era un paroliere eccezionale e un genio, una delle sue persone preferite, in tutto il mondo, ma al tempo stesso “aveva un lato oscuro” e una “personalità complessa, su più livelli”. In questa occasione però, Chynna non ha voluto scendere nuovamente nei dettagli del rapporto tra John e sua figlia, ma ha voluto ribadire con forza il suo sostegno a sua sorella, ...