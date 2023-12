Macaulay Culkin | 33 anni dopo “Mamma ho perso l’aereo” finalmente nella Walk of Fame

Leggi su ildifforme

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ieriha ricevuto uno dei premi più prestigiosi di Hollywood coronandola sua carriera di attore, durata già tre decenni. Divenuto famoso per aver interpretato il famigerato Kevin McCallister diho, il bambino più autonomo d’America, in grado di sopravvivere da solo a casa in tenera età e soprattutto L'articolo proviene da Il Difforme.