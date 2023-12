Lutto nel mondo del calcio | la tragedia ha colpito la comunità

Leggi su rompipallone

(Di sabato 2 dicembre 2023)neldel: quando le poche parole ed il duro lavoro premiano la carriera di un calciatore. Nei giorni scorsi, purtroppo è venuto a mancare non solo un ex calciatore ed allenatore ma soprattutto un uomo con un bagaglio culturale fatto di valori ed insegnamenti. Il 2023 ha visto grandi gioie inaspettate – su tutte lo storico scudetto del Napoli dopo 33 anni – ma anche delle gravi perdite. Un anno maledetto in cui ha visto andare via icone dello sport e della vita di tutti i giorni per valori ed ideali come Gianluca Vialli, ex calciatore e capo delegazione dell’Italia Campione d’Europa nel 2021. Recentemente, nell’ottobre 2023, ad 86 anni si è spento Bobby Charlton, icona del Manchester United, dopo una lunga malattia. Uomo capace di trascinare i Red Devils alla vittoria della prima Coppa dei Campioni e, fino al 21 maggio ...