Luis Alberto chiede il cambio Tra due settimane l’Inter

Leggi su inter-news

(Di sabato 2 dicembre 2023) Pessima notizia per Maurizio Sarri e la sua Lazio., la stella della squadra, ha chiesto ilal minuto 55 della partita contro il Cagliari. Tra duec’è. INFORTUNIO –verso il minuto 55 di Lazio-Cagliari si è accasciato a terra. Il giocatore spagnolo ha chiesto subito ilsul risultato di 1-0 per i biancocelesti ed è uscito al posto di Daichi Kamada. La notizia è pessima per Maurizio Sarri e i suoi, che non stanno vivendo uno dei migliori momenti della stagione. Tra due, precisamente il 17 dicembre allo Stadio Olimpico, ci sarà Lazio-Inter. Da capire quindi le condizioni die se riuscirà a rientrare per il match contro i ...