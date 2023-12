Altre News in Rete:

Ucraina: Zelensky, 'necessaria maggiore mobilitazione'

Il mese scorso, la Bbc riportando dati ufficiali dell'Ue, ha rivelato che 650.000 uomini ucraini in età da combattimento sono fuggiti dall'e hanno ottenuto la residenza in. Si ritiene ...

L'Ucraina in Europa. Un problema di riforme, di volontà, di conseguenze (di M. Valensise) L'HuffPost

La commissaria ai Trasporti Valean: "Inaccettabile" tenere in ostaggio i confini Euronews Italiano

Gazprom, il colpo di mano fallito di Putin che voleva lasciare la Germania al buio

è quella di liquidare Gazprom Germania e strozzare le forniture di gas alla prima economia europea, costringere il cancelliere Olaf Scholz a tagliare gli aiuti all’Ucraina e spaccare il Vecchio ...

Non solo Patto di stabilità, cosa si agita in Europa

Per far quadrare i suoi conti, allora, l’Europa non può non “calcolare” la guerra offuscata, né quella sospesa. L’elasticità politica richiesta per riformare il Patto è ancor più necessaria per far ...