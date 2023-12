Luciano Spalletti | il girone è tosto ma noi siamo l' Italia

Leggi su agi

(Di sabato 2 dicembre 2023) AGI - "Poteva andare meglio? Sì, essere in quarta fascia ti mette di fronte al fatto che hai molte squadre davanti ma non ti deve togliere la consapevolezza di essere l'e di giocare con orgoglio tutte la partite. Il". Così il ct azzurro, ai microfoni Rai, commenta il sorteggio di Euro2024 ad Amburgo: per l'ci saranno Albania, Spagna e Croazia. "L'Albania? Diventa difficile fare pronostici adesso, bisogna vedere come le squadre arrivano all'Europeo", continua il ct, "loro sono una delle squadre che ultimamente ha fatto vedere di sapere stare in campo". La stessa Croazia "è una squadra esperta, magari con qualche giocatore un po' avanti con l'età ma con elementi di primo livello". Per quanto riguarda la sfida con la Spagna e sulla ...