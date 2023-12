“Love Actually” torna al cinema vent’anni dopo

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 2 dicembre 2023) “– L’amore davvero” è una commedia romantica uscita nel 2003. Esattamentefa. Ed è proprio per festeggiare questo compleanno cheneiin versione restaurata. Andiamo a scoprire di più di quello che è diventato un classico film del Natale. Il film “– L’amore davvero” del regista e sceneggiatore Richard Curtis con l’attore britannico Hugh Grantaldalla sua uscita, in versione restaurata. E’ una commedia romantica della durata di due ore e nove minuti, uscita nel 2003. Racconta dieci storie che si snodano in una Londra che si affaccia al Natale e dove l’amore è protagonista assoluto. Il film segue le vite di otto coppie molto diverse ...