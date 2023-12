L’oggi per costruire il domani | come saranno i pagamenti digitali del futuro

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 2 dicembre 2023) All’interno del Salone dei, organizzato da ABI (Associazione Bancaria Italiana), Giornalettismo – che era lì al MiCo di Milano con il suo stand, nelle vesti di media partner dell’evento – ha incontrato moltissime piccole, medie e grandi realtà del mondo bancario (e non solo). C’è il presente, ma soprattutto ildei, attraverso nuovi strumenti e funzionalità sviluppate e messe a disposizione dei consumatori., tutti i piani per ilDopo aver chiesto un parere ai nostri esperti e aver parlato con le più interessanti startup e aziende Fintech presenti alla tre-giorni di Milano, Giornalettismo si è rivolta ai grandi player. Da Intesa Sanpaolo a Widiba, passando per Mastercard e Nexi. Dalle parole dei loro ...