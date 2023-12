Lo psicologo di base è la risposta strutturale della politica al disagio mentale

Leggi su linkiesta

(Di sabato 2 dicembre 2023) «Dobbiamo arrivare a sviluppare una figura di prossimità per prendere per mano le persone che non si rivolgono allo, per lavorare preventivamente e promuovere in modo attivo salute e benessere primamalattia conclamata» dichiara a Linkiesta l’Onorevole Ilenia Malavasi, deputata del Pd. Il comitato ristrettoCommissione per la proposta di legge sullodiha approvato un testoche prevede l’istituzione di un servizio ad accesso diretto da parte del cittadino. «Chi non ha la possibilità di rivolgersi a un privato perché non se lo può permettere, potrà recarsi presso i distretti e le Case di Comunità e trovare il servizio» spiega a Linkiesta l’Onorevole Luciano Ciocchetti deputato di Fratelli d’Italia, primo relatore...