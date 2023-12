(Di sabato 2 dicembre 2023)è una partita valida per la quattordicesima giornata die si gioca domenica alle 15:00: tv,. Il gol realizzato dal solito Haaland allo scoccare della mezz’ora non lasciava presagire nulla di buono, per il, nel big match andato in scena una settimana fa con il Manchester City. Ed invece i Reds, pur non riuscendo ad impedire agli uomini di Pep Guardiola di dominare il gioco, hanno tenuto botta e a 10 minuti dalla fine hanno pareggiato con Alexander-Arnold (1-1) portando via dall’Etihad Stadium un punto prezioso. Mac Allister intento a fare il “coccodrillo” – IlVeggente.it (Ansa)La squadra di Jurgen Klopp quest’anno si è ormai specializzata nelle rimonte, dimostrando una certa resilienza nei momenti ...

Altre News in Rete:

Calcio Estero live Sky e NOW dal 1 al 3 Dicembre (Premier League, Ligue 1 e Bundesliga)

... in diretta su Sky Sport Max e in streaming NOW telecronaca Paolo Ciarravano DOMENICA 3 DICEMBRE ore 15, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming NOW telecronaca Nicola Roggero ...

quote Liverpool Fulham: pronostico vincente sui Reds Bwin News

Liverpool-Fulham (domenica 03 dicembre 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Jurgen Klopp calls Fulham star 'one of the greatest' Premier League players of all time

Jurgen Klopp has heaped praise on one Fulham player in the lead-up to Liverpool's Premier League clash against the Cottagers on Sunday.

Liverpool-Fulham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Liverpool-Fulham è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.