LIVE – Taranto-Modena 22-25 | 25-20 | 19-9 | Superlega 2023 2024 volley in DIRETTA

(Di sabato 2 dicembre 2023) Latestualedi Gioiella Prisma-Valsa Group, partita valevole per l’ottava giornata di andata delladimaschile. Gli uomini di Ljubomir Travica (subentrato all’esonerato Vincenzo Mastrangelo), dopo aver trascinato al tie-break Civitanova, torna sul campo di casa per tentare l’impresa e strappare altri punti importanti. Dall’altra parte della rete ci sono i canarini di Francesco Petrella, reduci dal successo sul campo di Cisterna, che vogliono salire in classifica. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 2 dicembre al PalaMazzola di. Sportface.it vi terrà compagnia con una...

