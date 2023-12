LIVE Spagna-Italia 2-3 | Nations League calcio femminile in DIRETTA | le azzurre superano le campionesse del mondo!

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.30 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 23.28 Le pagelle della(4-3-3): Coll 5,5; Batlle 6, Paredes 5,5 (dal 68? Ivana 5,5), Alexaindri 6, Olga 6; Bonmati 6 (dal 46? Gonzalez 6), Teresa 6,5, Hermoso 5,5; Athenea 7 (dal 46? Garcia 6,5), Paralluelo 5, Caldentey 5,5. All. Montserrat Tomè 4. Le pagelle dell’(4-4-1-1): Giuliani 6,5; Di Guglielmo 6,5 (dal 90’+1 Salvai s.v.), Lenzini 7, Linari 7,5, Boattin 6,5; Bergamaschi 6,5, Caruso 7, Giugliano 8 (dal 71? Galli 6), Cambiaghi 7,5 (dal 90’+1 Piemonte s.v.); Dragoni 6,5 (dal 54? Cantore 6); Giacinti 7 (dal 54? Catena 6,5). All. Soncin Andrea 8. 23.26 ...