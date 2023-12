LIVE Snowboardcross Les Deux Alpes 2023 in DIRETTA | dalle 14 30 la prova a squadre con Michela Molioli!

(Di sabato 2 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:23 L’Italia schiera anche una seconda coppia, ovvero quella composta da Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano. Il binomio azzurro numero 2 gareggerà nel quarto ed ultimo quarto di finale contro Germania 1, Canada 1 e Gran Bretagna 1. 14:18 Ritorna finalmente in garaMoioli. La bergamasca, campionessa Olimpica di Pyeongchang, farà coppia con Omar Visintin. Il duo italiano sarà protagonista del primo quarto di finale e sfiderà Francia 2, Svizzera 1 e Corea 1. 14:13 Buon pomeriggio e ben ritrovati nelladella prima tappa di Coppa del Mondo-2024 di. Tutto pronto a Les, dove alle 14.30 inizieranno i quarti di finale della gara a ...

Altre News in Rete:

LIVE Snowboardcross Les Deux Alpers 2023 in DIRETTA: programma rivoluzionato, si comincia con una prova a squadre! C'è Michela Moioli OA Sport

Sport in tv oggi (sabato 2 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

LIVE Snowboardcross Les Deux Alpers 2023 in DIRETTA: programma rivoluzionato, si comincia con una prova a squadre! C’è Michela Moioli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross, programmata in quel di Les Deu ...

Snowboardcross oggi in tv, Les Deux Alpes 2023: orari, programma, streaming, italiani in gara

Programma ribaltato in quel di Les Deux Alpes per la Coppa del Mondo di snowboardcross: cambia a causa del maltempo la situazione in terra francese e dunque, al posto delle gare individuali, oggi ...