LIVE Sci di fondo | 10 km Gallivare 2023 in DIRETTA | Graz e Barp se la giocano per la top 10! Diggins domina tra le donne

(Di sabato 2 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.34: Krueger è quinto al km 2 12.33: Jouve secondo a 1? dalla testa, Jennssen secondo a un decimo da Novak al km 3.9,sta perdendo qualcosa nel finale, al km 8.9 ha 8? di ritardo da Anger, Daprà al traguardo è ottavo a 28? dalla testa 12.32: Al km 8.9è quarto a 19? da Anger, Moch è terzo al km 5 12.31: Schely sesto al km 7, sta salendo di ritmo, Esteve Altimiras è quarto 12.30: Golber terzo al km 2, Novak in testa al km 3.9, De Fabiani 15mo a 15? a metà gara, Anger chiude con 24? di vantaggio su Westberg. Non un finale travolgente per lo svedese 12,.29: Westberg va al comando al traguardo con 2? su Ventura,è terzo al km 7, ha perso 3? da Anger 12.28: Bravo Ventura che va al comando con un secondo di vantaggio su Young, bel finale ...