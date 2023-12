LIVE Sci di fondo | 10 km Gallivare 2023 in DIRETTA | gli azzurri vogliono stupire Diggins domina tra le donne

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00: Iniziata la gara con il britannico Davies 11.58: Ci sono tanti assenti fra cui, oltre a Pellegrino, Klaebo e Poromaa, fa freddo a, -14°, il cielo è grigio 11.56: L’Italia sarà rappresentata in campo maschile da Francesco De Fabiani con il pettorale 37, Davide Graz col 24, Paolo Ventura col 10, Simone Daprà con 18 ed Elia Barp col 22 10.54: Federico Pellegrino non prenderà parte alla seconda tappa della Coppa del Mondo-2024 di sci di, che andrà in scena nel weekend sulle nevi di Gaellivare (Svezia). Il valdostano ha infatti deciso di rientrare in Italia, in accordo con lo staff tecnico, per preparare le prossime gare del massimo circuito internazionale itinerante, a partire dalla tappa di Oestersund, sempre in Svezia, della prossima ...