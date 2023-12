LIVE Sci di fondo | 10 km Gallivare 2023 in DIRETTA | Diggins demolisce le svedesi! Ganz 24ma Alle 12 00 la gara maschile

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.39. A completare la top ten Ribom (Swe) quarta, Claudel (Fra) quinta, L. Weng (Nor) e Brennan (Usa) seste, Kalvaa 8Nor) ottava, Carl (Ger) e H. Weng (Nor) none 10.38: Vittoria per la statunitense Jesseche ha messo in fila le padrone di casa svedesi, Ebba Andersson seconda e Moa Ilar terza, questo il podio della 10 km di10.37: Si chiude lacon l’arrivo di Niskanen, migliore delle finlandesi, 22ma, di poco davanti a10.35: Gran finale per Lotta Udnes Weng che chiude prima tra le norvegesi, dopo unain rimonta, a 52? dalla testa 10.34: Moa Ilar è terza a 25? dalla testa! E’ arrivata a 2? da Andersson ma non è riuscita a batterla 10.33: Ribom si difende nel finale e chiude terza a 47?7 davanti ...