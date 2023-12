LIVE Sci alpino | Gigante Tremblant 2023 in DIRETTA | partenza spostata di 15 minuti

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI16.50 Assurdo quanto sta accadendo quest’anno. Per esperienza personale, amici di OA Sport, possiamo garantirvi che non era mai accaduto, dal 2000 in poi, di arrivare ai primi di dicembre senza la disputa di una sola discesa, che fosse maschile o femminile. Adesso anche ilfemminile è in dubbio. 16.49 NON E’ POSSIBILE!alle 17.15. C’è la nebbia…Incredibile, non ci sono parole. 16.48 Marta Bassino e Federica Brignone non vantano podi in Canada. Va 16.45 L’unica gigantista italiana a vincere in Canada fu invece Denise Karbon a Panorama nel 2007. 16.43 Se si esclude Sofia Goggia, l’ultima italiana a vincere in Canada fu Nadia Fanchini, prima nel superG di Lake Louise nel 2008. 16.42 Intanto arriva ...