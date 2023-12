LIVE Sci alpino | Gigante Tremblant 2023 in DIRETTA | Federica Brignone si porta al comando!

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 17.24 0.11 il ritardo di Vlhova al primo intermedio, 0.17 al secondo. 17.23 Dietro Hector! Perde tanto nel finale ed è seconda a 0.11 da. L’azzurra ha veramente preso i giusti anticipi, riuscendo nel contempo a far correre gli sci. Tocca alla slovacca Petra Vlhova. 17.22 La visibilità in alto sta migliorando. Hector ha ben 0.31 di vantaggio al secondo rilevamento. 17.21 PRIMAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! SONTUOSAAAAAAAAAAAA!!! Come ha ammortizzato i dossi, formidabile! Vola in testa con 35 centesimi di vantaggio su Gut-Behrami! Ora la svedese Sara Hector. 17.20 0.14 di ritardo per l’azzurra al primo parziale, 0.01 al secondo. 17.19 Shiffrin seconda a 0.12 da Gut-Behrami. Classifica cortissima. Tocca alla prima italiana:...