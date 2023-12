LIVE Sci alpino | Gigante Tremblant 2023 in DIRETTA | Brunner si candida per una grande rimonta

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 20.34 Troppo agganciata agli spigoli Gasienica-Daniel, quarta a 64 centesimi.si avvicina a grandi falcate alla top15. Tocca alla croata Zrinka Ljutic (-0.32). 20.32 Wild quarta a 0.73. Ora la polacca Maryna Gasienica-Daniel (-0.13), che può far bene. 20.31 Mowinckel è seconda a 45 centesimi dalla vetta. E’ il momento della svizzera Simone Wild (-0.06). Per le azzurre, fortunatamente, occorrerà ancora un po’ di pazienza. 20.30 Mancano 20 atlete. Ora la norvegese Ragnhild Mowinckel (-0.04). 20.29fa subito meglio ed è al comando con 53 centesimi sulla connazionale: miglior tempo di manche. 20.28 Miglior tempo di manche per Scheib. Va al comando con 0.58 su Truppe, ma a metà pista il margine era addirittura superiore al secondo. Può ...