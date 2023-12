LIVE Sci alpino | Gigante Tremblant 2023 in DIRETTA | Bassino per il riscatto | Brignone punta al podio | Goggia mina vagante

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladel primoin programma a Mont Tremblandt (Canada), valevole per la Coppa del Mondo-2024 di scifemminile. Località inedita per le ragazze del Circo Bianco che si apprestano ad affrontare un weekend interamente dedicato al. Lara Gut-Behrami difende il pettorale rosso, le azzurre sognano ildopo Killington. Tutte contro Lara Gut, l’elvetica nelle prime due uscite stagionali ha dimostrato di essere la gigantista più in forma e performante del momento. La svizzera ha vinto sia a Soelden sia settimana scorsa sulla ‘Superstar’ dove la costante in entrambe le occasioni è stata una seconda ...