LIVE Sci alpino | Discesa Beaver Creek 2023 in DIRETTA | secondo tentativo dopo la cancellazione di ieri

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella secondalibera di(Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci. Finalmente è arrivato il momento di assistere alle prime gare veloci dell’intero Circo Bianco, con un occhio al meteo che non faccia nuovamente brutti scherzi. Teatro è la mitica Birds of Prey, una pista storica e che regala sempre grandissimo spettacolo ad inizio stagione. Prima della sofferta giornata di, sono stati svolti due training di avvicinamento alla gara, con la terza prova cancellata anche per premettere agli atleti di riposare e arrivare carichi per quello che si annuncia un trittico assai impegnativo. Il favorito numero ...