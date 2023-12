LIVE Lazio-Cagliari 1-0 | espulso Makoumbou! Dentro Luvumbo e Sulemena

(Di sabato 2 dicembre 2023) Spazio a, match valido per la 14a giornata di Serie A in programma questa sera all'Olimpico. La squadra di Maurizio Sarri...

Altre News in Rete:

Lazio - Cagliari, la MOVIOLA LIVE

- CAGLIARI Sabato 02/12 h.18.00 DIONISI PERETTI - POLITI IV: CAMPLONE VAR: GUIDA AVAR: PAGNOTTA 11' - Ammonito Hatzidiakos per un fallo al limite dell'area 8' - Lazzari recupera palla su ...

LIVE - Lazio-Cagliari, segui e commenta la DIRETTA su CalcioCasteddu Calcio Casteddu

LIVE Lazio-Cagliari, 14ª giornata Serie A: segui la diretta Mediagol.it

Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali: Pedro e Isaksen dal 1’

Tutto pronto all'Olimpico per la sfida delle 18 fra Lazio e Cagliari. Nella squadra di Maurizio Sarri confermato in attacco Isaksen dopo l'ottima prova in Champions League, con lui ci sono Immobile e ...

LIVE TJ - CESENA-JUVENTUS NG 1-0 - FINISCE QUI: al Manuzzi la Juve perde di misura, decide Pieraccini

18.07 - FINISCE QUI! La Juventus Next Gen perde di misura sul campo della capolista del Girone B che dopo un primo tempo equilibrato, trova il gol del vantaggio al 69' con Pieraccini. Con questo ...