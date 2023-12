LIVE Lazio-Cagliari 1-0 al 45' | sardi in 10 uomini

(Di sabato 2 dicembre 2023) Spazio a, match valido per la 14a giornata di Serie A in programma questa sera all'Olimpico. La squadra di Maurizio Sarri...

All'Olimpico, il match valido per la 14esima giornata di Serie A 2023/2024 trae Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico,e Cagliari si affrontano nel match valido per la 14esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Cagliari 1 - 0: sintesi e moviola L'arbitro fischia l'inizio,...

Dopo il 2-0 al Celtic che è valso l’accesso agli ottavi di Champions, la Lazio torna all’Olimpico per sfidare il Cagliari in campionato. Biancocelesti subito in vantaggio con un gol di Pedro all'8'.

Lazio-Cagliari, Makoumbou trattiene Guendouzi: espulso con il Var

Episodio chiave al 25': Dionisi inizialmente estrae il giallo, ma poi cambia decisione dopo aver rivisto l'azione al Var. Il centrocampista biancoceleste era lanciato a rete, chiara occasione da gol ...