LIVE Genoa-Empoli 1-1 | pareggia Cancellieri!

(Di sabato 2 dicembre 2023) Torna Retegui e ilrespira. I rossoblù ospitano l'nel match valido per la 14ª giornata di Serie A 2023/24. Calcio...

Altre News in Rete:

Genoa - Empoli LIVE 1 - 0: ospiti a caccia del pareggio

Al Ferraris, il match valido per la 14esima giornata di Serie A 2023/2024 traed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Ferraris,ed Empoli si affrontano nel match valido per la 14esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Empoli 1 - 0: sintesi e moviola 1 - Inizia il match. 5 - La ...

Diretta Genoa - Empoli (1-1) Serie A 2023 la Repubblica

Genoa-Empoli 1-1 LIVE: pareggia Cancellieri Sky Sport

LIVE TJ - CESENA-JUVENTUS NG 0-0 - Inizio equilibrato, partita del Manuzzi molto bloccata

15' - Ritmi soporiferi in campo con entrambe le squadre restie a creare occasioni da rete, partita per il momento molto bloccata. 12' - Fallo netto su Anghelè che conquista un calcio di punizione e ...

LIVE TJ - CESENA-JUVENTUS NG 0-0 - Inizio equilibrato, i padroni di casa provano a spingere

15.30 - Amici di TuttoJuve.com, benvenuti alla diretta scritta di Cesena-Juventus Nex Gen, gara valida per la 16a giornata del Girone B di Serie C. Il Cesena è primo in classifica con 36 punti mentre ...