LIVE Genoa-Empoli 1-0 | ancora Malinovskyi!

(Di sabato 2 dicembre 2023) Torna Retegui e ilrespira. I rossoblù ospitano l'nel match valido per la 14ª giornata di Serie A 2023/24. Calcio...

Altre News in Rete:

DIRETTA Serie A, Genoa - Empoli 0 - 0 | Palla gol clamorosa sprecata da Cambiaghi LIVE

FORMAZIONI UFFICIALI- EMPOLIGENOA (3 - 5 - 2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vogliacco; Retegui, Messias. All. GilardinoEMPOLI (4 - 3 - 1 - 2):...

Diretta Genoa - Empoli (1-0) Serie A 2023 la Repubblica

Genoa-Empoli 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

LIVE TJ - CESENA-JUVENTUS NG - Alle 16.15 in campo i bianconeri

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...

Genoa-Empoli LIVE (0-0). Fumogeni e striscione di protesta, Genoa pericoloso con Sabelli

La partita si gioca in un Ferraris privo di striscioni e bandiere per la protesta dei tifosi dopo le diffide fioccate dopo i fatti di Genoa-Perugia ...