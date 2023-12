LIVE Genoa-Empoli 1-0 al 45' | la decide Malinovskyi!

(Di sabato 2 dicembre 2023) Torna Retegui e ilrespira. I rossoblù ospitano l'nel match valido per la 14ª giornata di Serie A 2023/24. Calcio...

Altre News in Rete:

Genoa - Empoli LIVE 1 - 0: gol di Malinovskyi

Al Ferraris, il match valido per la 14esima giornata di Serie A 2023/2024 traed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Ferraris,ed Empoli si affrontano nel match valido per la 14esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Empoli 0 - 0: sintesi e moviola 1 - Inizia il match. 5 - La ...

Diretta Genoa - Empoli (1-0) Serie A 2023 la Repubblica

LIVE Genoa - Empoli 1-0. Gol di Malinovskyi, intervallo - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dalla Liguria Primocanale

MILAN Frosinone Streaming TV Gratis, dove vederla Online: SKY Live o Video DAZN

Il prossimo avversario del Milan, il Frosinone, arriva dopo aver ottenuto una vittoria importante contro il Genoa. Nonostante ciò ... dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta ...

LIVE TJ - CESENA-JUVENTUS NG - Alle 16.15 in campo i bianconeri

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...