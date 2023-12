LIVE Biathlon | Sprint Oestersund 2023 in DIRETTA | l’Italia punta su Giacomel e Bionaz! Norvegia e Svezia per il riscatto

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 14.29: Dopo la vittoria di Roman Rees nell’individuale della scorsa settimana, oggi è il giorno della primadella stagione con gli azzurri che vogliono essere protagonisti ma per fare questo dovranno migliorare decisamente le percentuali al tiro. 14.26: La cittadina svedese è solita mandare in scena una competizione dopo l’altra. D’altronde, parliamo di una “grande classica”. Entrata nel calendario del massimo circuito rosa a partire dal 1988-89, la capitale dello Jämtland si è tramutata in un apmento fisso a partire dal III millennio, organizzando peraltro due Mondiali (2008, 2019). 14.23: Buongiorno e benvenuti alladellamaschile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ...