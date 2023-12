LIVE America’s Cup Jeddah 2023 in DIRETTA | tra poco il match race finale tra Luna Rossa e New Zealand

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.49 La speranza è che vengano risolti i problemi avuti danel corso dell’ultimo lato di poppa. Sarebbe un peccato per la formazione italiana non poter disputare al meglio il. 12.48 Nonostante questo problema in gara 8è al secondo posto in classifica, dietro a New. Ilsarà tra queste due imbarcazioni. 12.46viene legata al gommone. Potrebbero essere tornati i problemi meccanici avuti in apertura di giornata. 12.45 Grandi problemi per, che pare essersi ritirata da questa gara 8. 12.45 NEWVINCE ...