LIVE America’s Cup Jeddah 2023 in DIRETTA | tra poco il match race finale tra Luna Rossa e New Zealand!

(Di sabato 2 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02 Entrambe le imbarcazioni sono nel campo di regata, quando mancanomeno di 3 minuti al via del. 13.01 Ilinizierà alle 13.05! 12.59 La partenza delè stata posticipata di 5 minuti. Il gommone ha lasciato, che dovrebbe esser riuscita a risolvere il problema. 12.58 New Zealand esi sono dimostrate le formazioni più forti di queste 3 giorni, essendosi spartite le vittorie delle 8 regate di flotta: 5 ai neozelandesi e 3 agli italiani. 12.56 I problemi avuti danel corso di gara 8 sembrano essere gli stessi di questa ...