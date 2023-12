LIVE America’s Cup Jeddah 2023 in DIRETTA | Luna Rossa va a caccia del match race finale contro New Zealand!

(Di sabato 2 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della terza giornata di regate preliminari verso l‘Cup 2024. Volge al termina questa tre giorni di regate nelle acque di, Arabia Saudita, in cui le sei imbarcazioni si sono date battaglia in 8 regate di flotta, prima deltra le due migliori formazioni. Dopo le prime due giornate di gara già è certo il nome di una delle due finaliste: Team New Zeland. I neozelandesi guidano la classifica con 49 punti, ben 11 in più die 22 sul team svizzero Alinghi. Questo vantaggio dà la certezza aritmetica ai Kiwi di concludere le 8 regate di flotta nelle ...

LIVE America's Cup, preliminari Jeddah 2023 in DIRETTA: Luna Rossa in corsa per la finale! Una vittoria e un secondo posto oggi OA Sport