LIVE America’s Cup Jeddah 2023 in DIRETTA | Luna Rossa imbarca acqua e deve ritirarsi dopo un serrato match race con New Zealand

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.37 Nel secondo lato di bolina i neozelandesi sono riusciti a crearsi un piccolissimo vantaggio, consolidato poi nel lato di poppa successivo. Questo tesoretto di 6 secondi ha dato la possibilità a Newdi poter gestire nell’ultima bolina, coprendocon una marcatura alta. 13.34 Grandissimo primo lato di bolina di, cheuna partenza difficoltosa sono riusciti a recuperare su New, tanto da arrivare appaiati al termine della prima bolina e distanziati di un solo secondoil lato di poppa. Queste le immagini della partenza del: What a start to the...