LIVE America’s Cup Jeddah 2023 in DIRETTA | iniziata gara 7

(Di sabato 2 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.45 Partenza regolare. Perfetti i neozelandesi. 11.45 INIZIA7! 11.44 Manca 1 minuto alla partenza di7. Le imbarcazioni hanno iniziato a disporsi vicino alla linea di partenza, eccezion fatta per i francesi che sono leggermente distanti. 11.43 È confermato il percorso visto nelle scorse giornate: saranno 3 giri su 6 lati. 11.40 C’è stato un piccolo slittamento della partenza di7. Invece di partire alle 11.40 come previsto si inizierà alle 11.45 a causa di un problema su Alinghi. 11.39 Luna Rossa è l’unica formazione ad esser riuscita ad interrompere il dominio di Team New Zealand. I kiwi hanno conquistato 4 successi nelle prime due regate. Le uniche gare non conquistate dai neozelandesi sono 3 e 4, vinte dagli italiani. 11.37 Rispetto a ieri ...