L' Italia pesca Spagna | Croazia e Albania a Euro2024

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) –: queste le avversarie dell'nel girone B agli Europei dell'estate prossima in Germania dopo il sorteggio effettuato oggi all'Elbphilharmonie di Amburgo. Gli azzurri debutteranno il 15 giugno contro l'a Dortmund, poi scenderanno in campo il 20 giugno a Gelsenkirchen contro la, quindi l'ultimo impegno del girone il 24 giugno a Lipsia con la.Il torneo scatterà il 14 alla Football Arena di Monaco, con la gara inaugurale che vedrà in campo i padroni di casa opposti alla Scozia, poi le prime due classificate di ogni girone accedono agli ottavi di finale insieme alle quattro migliori terze, quindi quarti, semifinale e finale, in programma domenica 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino. ...