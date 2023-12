L’Inter rimonta il Benfica in una partita pazza 3-3 il risultato finale

Altre News in Rete:

Le partite di oggi: Serie A, 14esima giornata. Dove vedere Milan - Frosinone e Lazio - Cagliari

Alle 20:45 si affronteranno Napoli e, in una sfida tra i ... in una sfida tra i campioni d'Italia in carica e'attuale ...sconfitti dal Real Madrid e i nerazzurri autori del pareggio in...

Champions, rimonta d'orgoglio per l'Inter a Lisbona AGI - Agenzia Italia