Liga 2023 24 | il Las Palmas vince con merito | 2-0 al Getafe

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nell’anticipo del quindicesimo turno diil Lasbatte 2-0 il. Dopo un primo tempo con poche emozioni la formazione isolana passa in vantaggio al 43? con la rete del terzino di proprietà del Barcellona Julian Araujo. Nella ripresa i gialloblù continuano ad essere padroni del campo e trovano il gol del definitivo 2-0 nel recupero grazie al neoentrato Cristian Herrera. Il successo consente al Lasdi portarsi momentaneamente in ottava piazza con 21 punti, mentre ilrimane fermo a 19 in undicesima posizione. SportFace.