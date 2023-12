Licenziato il dipendente che ci prova con le colleghe

Altre News in Rete:

Si può usufruire dei permessi 104 se l'assistito è ricoverato

Il datore di lavoro avevailaccusandolo di non aver comunicato il ricovero del genitore disabile, e di aver successivamente fornito una falsa dichiarazione sul non ricovero. ...

Licenziato per una bestemmia dipendente di un call center a Bologna. La protesta dei sindacati: «Sciopero di 1 ilmessaggero.it

"Bestemmia sul lavoro: licenziato dipendente call center di Bologna ... Tendenzediviaggio

Tutti questi lavoratori rischiano il licenziamento: un vero incubo

Ci sono casi in cui un lavoratore può rischiare il licenziamento, qualora l'azienda decida di ammortizzare i costi. Ecco quali sono.

Franco, licenziato per una bestemmia: “In azienda clima di terrore”

BOLOGNA – “Io sono Franco e son un ex dipendente di Covisian”. Si presenta così il lavoratore licenziato per aver bestemmiato in uno scatto di rabbia mentre era in servizio nel call center gestito in ...