Libro sospeso | un acquisto solidale a favore delle bambine e dei bambini di Sant’Egidio

(Di sabato 2 dicembre 2023) Per offrire uno strumento educativo in più aie allesvantaggiate che crescono nella periferia della metropoli romana, anche quest’anno torna il, iniziativa il cui senso affonda le radici nel “caffe”, l’usanza partenopea di levatura sociale che prevede la donazione di un caffè a chi non può permetterselo. In questo caso si tratta di un, qualcosa di essenziale, soprattutto nelle realtà meno fortunate. Secondo l’ultimo rapporto Istat, la povertà assoluta in Italia nell’ultimo anno ha interessato 1 milione e 269mila minori. Un dato che, secondo Open Polis, è triplicato dal 2005. Nella maggior parte dei casi povertà economica è sinonimo di povertà educativa, condizione che – secondo, impegnata con i minori nelle ...