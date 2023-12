Leverkusen-Borussia Dortmund domenica 03 dicembre 2023 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Xabi Alonso con Schick | dubbi a centrocampo per Terzic

Leggi su infobetting

(Di sabato 2 dicembre 2023) L’Europa sorride per entrambe, la Bundesliga invece dice che al momento ildiè la squadra da battere, capace di mantenere il comando delle operazioni e pareggiando una sola gara in stagione senza perderne alcuna. La sfida contro ildiè il terzo scontro diretto al vertice per il werkself che punta a superare anche questo ostacolo per proseguire verso il InfoBetting: Scommesse Sportive e