(Di sabato 2 dicembre 2023) In vista del match contro il Bologna, l'allenatore delRoberto D', ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le parole: GLI EP...

Altre News in Rete:

Lecce, D'Aversa: 'Krstovic deve essere sereno, il gol arriva. Ecco le condizoni di Almqvist...'

Commenta per primo In vista del match contro il Bologna, l'allenatore delRoberto D', ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le parole: GLI EPISODI - ' Determinano sempre . A livello psicologico questa squadra non è mai venuta meno. A volte abbiamo ...

Lecce-Bologna: la conferenza stampa di D'Aversa Fantacalcio ®

LIVE TMW - Lecce, D'Aversa: "Almqvist non è in condizione per partire dall'inizio" TUTTO mercato WEB

Lecce-Bologna, i convocati: Kaba e Touba out. Assenze in attacco per Motta

Il tecnico Roberto D’Aversa ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce-Bologna, 14ª giornata della Serie A TIM, in programma domenica 2 dicembre 2023 alle ore 12:30.

Ramadani: «Il Lecce c’è, riprendiamo a vincere»

Rientra dopo la squalifica: «In casa possiamo battere tutti». Domani il match in casa contro il Bologna di Thiago Motta ...