Lecce | D’Aversa | «Giochiamo in casa e vogliamo prendere un risultato positivo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 dicembre 2023) Roberto, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Bologna Roberto, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Bologna. PAROLE – «Almqvist? Ha iniziato a lavorare con la squadra mercoledì, ma solo forza. Giovedì ha fatto lavoro parziale. Ha svolto solo la rifinitura in maniera completa con la squadra. Episodi? Determinano sempre. A livello psicologico questa squadra non è mai venuta meno. A volte abbiamo commesso errori. Affrontiamo un Bologna quinto, che ha perso solo due volte. Noiinunragionando da squadra ed evitando leggerezze. Abbiamo preparato più ...