Lecce-Bologna | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di sabato 2 dicembre 2023)è una partita valida per la quattordicesima giornata diA e si gioca domenica alle 12:30:, tv e. L’ottimo lavoro di Thiago Motta aè ormai sotto gli occhi di tutti e la vittoria per 2-0 contro il Torino nel posticipo di lunedì scorso è un’altra conferma della crescita degli emiliani, che quest’anno sembrano avere le carte in regola per sognare in grande. Subito archiviata la sconfitta subita a Firenze prima della sosta – solo la seconda in 13 giornate – nient’altro che un incidente di percorso. Zirkzee esulta con i compagni – IlVeggente.it (Lapresse)I rossoblù sono stati bravi ad attirare nella loro “trappola” la squadra di Ivan Juric, incapace di concretizzare le occasioni create, castigandola alle prime ...