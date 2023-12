Altre News in Rete:

Leao, commento social sul caso Rabiot - Gagliardini: il 'mi piace' è virale

Nel finale di Monza - Juve è successo di tutto. Valentin Carboni segna il gol del pareggio dei lombardi, poi Gatti nell'azione successiva regala i tre punti ai bianconeri. Nel mezzo, c'è lo sfottò di ...

Leao, commento social sul caso Rabiot-Gagliardini: il "mi piace" è virale Corriere dello Sport

Pioli: "Non mi sento solo. Infortuni Miglioriamo" Sky Sport

Leao, commento social sul caso Rabiot-Gagliardini: il "mi piace" è virale

Il milanista, ancora in attesa del ritorno in campo, si è schierato riguardo alla vicenda di Monza-Juve ...

Telecronaca Milan Frosinone: chi commenta il match di San Siro

Telecronaca Milan Frosinone: chi commenta il match in programma questa sera a San Siro e valevole per la 14esima giornata di Serie Questa sera il Milan ospiterà il Frosinone nella sfida valevole per ...