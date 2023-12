Lazio | problema muscolare per Luis Alberto contro il Cagliari

Altre News in Rete:

Lazio - Cagliari, tegola Luis Alberto: out per infortunio, le sue condizioni

in ansia per le condizioni di Luis Alberto, uscito per infortunio al 56 a causa di unmuscolareChe non fosse il suo miglior momento era chiaro, anche perché Sarri lo ha dovuto ...

Formazioni Lazio-Cagliari, chi gioca titolare: le ultime su Rovella ... Goal.com

Lazio-Cagliari 1-0: miracolo di Provedel su Pavoletti ilmessaggero.it

LAZIO, INFORTUNIO PER LUIS ALBERTO: LASCIA IL CAMPO COL CAGLIARI

Brutta notizia per la Lazio. Luis Alberto, fantasista dei biancocelesti, è uscito nella ripresa della sfida col Cagliari per un sospetto problema ...

Lazio-Cagliari, tegola Luis Alberto: out per infortunio, le sue condizioni

A Bologna è rimasto fuori per squalifica, col Celtic non aveva giocato ai suoi livelli ma la Lazio ha portato a casa il risultato ... Al 56' l’ex Liverpool ha dovuto così abbandonare il campo per un ...