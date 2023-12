Lazio | Pedro rilancia i biancocelesti | Cagliari ko e che miracolo di Provedel

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Dopo il raggiungimento della qualificazione agli ottavi di finale di Champions Leage lasupera 1-0 ile torna a vincere anche in Serie A dopo 3 giornate pur non brillando particolarmente. All'Olimpico isuperano i rossoblù grazie a un gol diall'8'. Al 27' la partita si fa ancora più in salita per i sardi per l'espulsione di Makoumbou. La squadra di Ranieri si batte comunque con generosità e al 91' va a un passo dal pari macompie una prodigiosa parata, deviando in angolo un colpo di testa a botta sicura di Pavoletti. Grazie al successo odierno i capitolini salgono a quota 20 in classifica agganciando al 7° posto Atalanta e Fiorentina; ilè invece 18° con la metà esatta dei punti. E' ottimo l'avvio dei ragazzi di Sarri che dopo 8 ...