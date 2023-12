Lazio-Cagliari | Ranieri | “Rosso a Makoumbou? Non capisco l’intervento del var”

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) “Abbiamo tentato il tutto per tutto, abbiamo avuto delle occasioni ma non sono volute entrare. Peccato per il, nonperché sia intervenuto il Var. L’arbitro ha fischiato, non entro nel merito del giusto o non giusto, il Var non deve entrare assolutamente”. Lo ha detto il tecnico delClaudiodopo la sconfitta contro la. “E’ un fallo quello dell’espulsione? Allora fischiamo anche quello precedente sul nostro giocatore. Le polemiche sono inutili comunque – ha spiegato l’allenatore dei sardi ai microfoni di DAZN – abbiamo perso. Chi sta al Var deve aiutare l’arbitro, ma non a sbagliare. La gara è stata giocata bene, abbiamo messo in difficoltà lae non era facile. Siamo stati concentrati anche in dieci uomini, sono contento della prestazione anche ...