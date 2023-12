Lazio-Cagliari | infortunio per Luis Alberto | dentro Kamada

(Di sabato 2 dicembre 2023) Si fermaal 57? di, match della quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. Il centrocampista spagnolo, durante un’azione offensiva dei sardi, ha fatto cenno alla panchina di Maurizio Sarri di volere il cambio. Poco dopo si è accasciato, aspettando l’intervento dello staff medico. L’dovrebbe essere di natura muscolare e l’entità del danno verrà valutato con gli esami strumentali nei prossimi giorni. Sarri spera che il suo giocatore si sia fermato in tempo e che si tratti solo di un affaticamento. Saranno i controlli però a chiarire la situazione. SportFace.

